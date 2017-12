Quartiere 3, piantati 60 nuovi alberi

Firenze, sono terminate, nel Quartiere 3, le operazioni per mettere a dimora 60 nuovi alberi.

Grazie a questo intervento, che ha riguardato l’area verde di via Baccarini / via Caruel al Bandino, nel Quartiere 3, sono stati piantati 20 esemplari di gleditsia e 40 melia, alberi particolarmente resistenti alla siccità, nonché numerosi gruppi di cespugli.

“Si è creato un piccolo polmone verde in una zona che non aveva alberi ad alto fusto – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Alessia Bettini che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo – una scelta che permetterà di mitigare il clima durante l’estate e catturare la quantità maggiore possibile di polveri inquinanti. Proseguiamo continuando a investire risorse per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo dati: arricchire il patrimonio arboreo della città piantando 3mila nuovi alberi entro la prossima primavera e 10mila alberi entro la fine della legislatura”.