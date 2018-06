Quarta edizione di Decibel Open Air. Domenica 24 giugno, Visarno Arena

Attese 15 mila persone per la quarta edizione di Decibel Open Air. 12 ore di musica alla Visarno Arena con le superstar della musica elettronica internazionale da milioni di ascolti: Paul Kalkbrenner, Carl Cox, Nina Kraviz, Marco Faraone, Nic Fanciulli, Uner e Monolin. Domenica 24 giugno

Conto alla rovescia per la quarta edizione di Decibel Open Air previsto per domenica 24 giugno alla Visarno Arena di Firenze, evento per il quale sono attese 15 mila persone provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei.

Dodici ore di musica non stop nella più grande arena per spettacoli all’aperto della città in compagnia delle superstar della musica dance internazionale e di giovani astri nascenti della scena europea. Da mezzogiorno a mezzanotte in consolle si alterneranno Paul Kalkbrenner, Carl Cox, Nina Kraviz, Marco Faraone, Nic Fanciulli, Monolink e Uner: una vera e propria maratona dedicata a tutti gli amanti della musica elettronica (ingresso 36,50 €)

Due milioni e mezzo di seguaci su Facebook; “Sky and sand” il suo più grande successo commerciale, certificato platino e battuto ogni record di permanenza nelle classifiche tedesche con 121 settimane, sta per toccare le 18 milioni di visualizzazioni su YouTube; lo scorso aprile due milioni di spettatori lo hanno seguito in diretta per un set esclusivo a 100 giorni dal Tomorrowland: queste sono solo alcune tra le cifre, da capogiro, che un producer come Paul Kalkbrenner è capace di registrare.

Dalla Germania al Regno Unito con un altro super ospite: il “King of Ibiza”, dal 2011 incoronato miglior dj techno ai Dj Awards, sua maestà Carl Cox. Mostro sacro della musica elettronica, tra i pionieri della techno britannica e della scena internazionale, con i suoi set a tre piatti Cox ha importato le sonorità statunitensi in Europa, infrangendo tutti i record possibili per un producer.

Era tra gli headliner del Great Wall Festival, un imponente evento techno nell’inedita location della Muraglia Cinese che si è tenuto il 19 maggio con Dixon, Chris Liebing, Carl Craig e Recondite; è vocalist, dj, producer e tra le donne in grado di incendiare i dancefloor di tutto il pianeta: Nina Kraviz arriva dal gelo siberiano e con i suoi set pirotecnici ha conquistato le consolle di tutto il mondo, dal Movement di Detroit al Dimensions in Croazia, dal Melt! in Germania al Circoloco di Ibiza, dal Fabric di Londra all’ADE di Amsterdam..E proprio al Fabric, lo scorso 20 aprile, si è esibito Marco Faraone, uno tra i pochi dj italiani ad aver raggiunto la consolle dell’iconico locale d’oltremanica. Una performance straordinaria anticipata da un set esclusivo in diretta dagli studi di DJ Mag UK.

A completare questa lineup stellare saranno i set di Nic Fanciulli, Monolink e Uner. Il primo, star britannica che vanta collaborazioni con pezzi da novanta come Underworld, Kylie Minogue, U.N.K.L.E, Loco Dice e, tra le ultime uscite, Damon Albarn, è uno tra i dj più stimati di tutto il panorama europeo: tour sold out in tutto il mondo, memorabili Boiler Room, remix ufficiali per Gorillaz e Jamie XX e una nomination ai Grammy Awards per il miglior remix nel 2006, Billboard US ha definito il suo album d’esordio, che include la partecipazione di Guy Gerber, Jamie Principle, Audion e Agoria, “la consacrazione di una pluriennale carriera ai piatti”.

Orari e informazioni pratiche: DECIBEL OPEN AIR è una produzione di . Gli ospiti dell’evento, si alteranno sul palco in questa successione: Uner (12:00 – 13:30), Monolink 13:30 – 14:30, Nic Fanciulli (14:30 – 16:00), Marco Faraone 16:00 – 17:30) Nina Kraviz (17:30 – 19:30), Paul Kalkbrenner (19:30 – 21:00), Carl Cox (21.00 – 24:00). Nell’area della manifestazione, in collaborazione con Pubbliacqua, saranno dislocati alcuni fontanelli per la distribuzione gratuita di acqua.