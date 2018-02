Punta pistola contro infermiera in ospedale a Prato, arrestato 

Un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia dopo aver minacciato con una pistola un’infermiera ed alcuni tra medici e paramedici in servizio ieri sera al Pronto soccorso di Santo Stefano di Prato. L’uomo era probabilmente ubriaco.

La pistola è risultata in seguito essere una scacciacani senza tappo rosso. Il 67enne, arrivato in ospedale dopo essere stato soccorso in strada, era probabilmente ubriaco. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, poichè in passato ha scontato vent’anni di carcere per omicidio.