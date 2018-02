Firenze, si è tenuto nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, il convegno ‘Prospettive e sviluppi delle politiche inclusive’, dedicato alla valorizzazione del ruolo della cooperazione sociale sul duplice versante dell’erogazione dei servizi e dell’inclusione dei soggetti svantaggiati.

Il convegno si è concluso con la firma del Protocollo tra Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Lega Coop sociali, Confcooperative, Agci, per promuovere azioni di sostegno e valorizzazione delle persone in situazione di disagio socio-economico.

Con questo atto i soggetti firmatari, tra l’altro, danno vita a un tavolo di coordinamento, con funzione di elaborare proposte e procedure specifiche e di monitorare l’attività in atto (entità degli affidamenti annuali di beni e servizi, efficacia degli interventi programmati etc.).

Tra gli obiettivi da perseguire: disciplinare linee guida per l’applicazione di una quota pari al 5% dell’importo degli appalti di servizi da riservare all’incentivazione degli inserimenti lavorativi; definire le aree merceologiche compatibili con tale ambito di intervento; definire procedure (clausole tipo, griglie di valutazione, etc.), da inserire negli atti di gara, che valorizzino l’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, in particolare di quelle in carico ai Servizi Sociale del Comune di Firenze.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il Magnifico Rettore dell’Università di Firenze, professor Luigi Dei: