Pronti via, Carnevale Viareggio scalda i motori

L’esordio avverrà sabato 27 gennaio con dedica alla giornata della memoria e la classica sfilata. La presidente della Fondazione Maria Lina Marcucci ha viaggiato negli Stati Uniti per promuovere l’evento anche all’estero.

Primo corso mascherato del Carnevale di Viareggio sabato 27 gennaio alle 16 con l’alzabandiera dedicato alla Giornata della Memoria e, a seguire, la sfilata dei carri allegorici. Su tutto pesa però l’incognita relativa alle condizioni meteo: la Fondazione Carnevale ha già previsto un piano alternativo con una festa nella Cittadella e lo slittamento della sfilata dei carri al giorno successivo. Gli altri appuntamenti sono fissati per il 4, 11, 13 e 17 febbraio.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Cittadella è stata ribadita la massima attenzione per la sicurezza con prefiltraggi all’entrata del circuito e la raccomandazione di portare zainetti di dimensioni simili a quelli usati dagli studenti per evitare il divieto all’entrata del circuito. Vietato, inoltre, l’uso di bottiglie di vetro. La presidente della Fondazione Maria Lina Marcucci è rientrata dagli Stati Uniti, New York e Chicago, dove il Carnevale si è presentato con le sue maschere simbolo: Burlamacco e Ondina.

“E’ stata una bella promozione -ha detto il numero uno della Fondazione – e sono certa che raccoglieremo i frutti in futuro. C’è stato interesse per la manifestazione e nel 2019 avremo la possibilità di avere turisti americani”. Confermato lo spettacolo pirotecnico per la giornata inaugurale e la finale in programma il 17 febbraio.

Il Carnevale è abbinato anche ad un concorso con le scuole cittadine, inserite nel programma anche le feste rionali. Diverse onlus saranno presenti ai corsi: la Lega del Filo d’Oro a Telethon, Save the Children e Olimpiadi del cuore di Maria con Paolo Brosio. Da quest’anno con il biglietto cumulativo e con il biglietto ordinario sarà possibile votare la coreografia preferita. Tutto il Carnevale è inoltre a portata di app, online sugli store l’applicazione che racconta la manifestazione.