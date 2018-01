Prevenzione: appuntamenti gratuiti con ANT

Riparte a gennaio il programma di visite gratuite per la prevenzione oncologica di Fondazione ANT a Villa Donatello, visite aperte ai cittadini e alle cittadine di tutta la Toscana.

Nel mese di gennaio saranno disponibili sei giornate di visite nell’ambito dei Progetti Melanoma, Tiroide, Ginecologia e Mammella.

Per prenotare le visite è necessario chiamare il n. 3483102881 in orario 9-13, dal lunedì al venerdì. Si può chiamare dall’ 8 al 15 gennaio per il Progetto melanoma, dal 9 al 16 gennaio per il Progetto Mammella, dall’ 11 al 18 gennaio per il Progetto Tiroide e dal 12 al 19 gennaio per il Progetto Ginecologia.

Le date delle giornate di visite saranno: il 16 e il 23 gennaio per Progetto Melanoma, il 18 gennaio per Progetto Mammella per le donne sotto i 45 anni, il 19 gennaio per Progetto Tiroide, il 20 gennaio per Progetto Ginecologia e il 25 gennaio per Progetto Mammella per le donne sopra i 45 anni.

Questi progetti si inseriscono nell’accordo con Villa Donatello, partito nel 2016 e rinnovato per l’anno in corso. Sulla base di questo accordo, Villa Donatello per il terzo anno ospita i progetti di prevenzione ANT, dedicati alla diagnosi precoce dei tumori mammari, ginecologici, tiroidei e cutanei. I progetti sono effettuati in collaborazione con la Casa di Cura che fornisce la struttura, le apparecchiature e le professionalità.

Per conoscere il calendario mensile delle visite ANT nella nostra regione, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito www.ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT in Toscana e offrire il proprio aiuto come Volontari è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210.