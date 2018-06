Presidio Cgil alla Mondadori di Firenze contro i trasferimenti a Milano

“Anche l’incontro del 19 giugno scorso, in cui l’azienda per l’ennesima volta ha preso tempo, non ha prodotto alcun risultato”, Ha affermato la Cgil.

“Sono partite le lettere di trasferimento a Milano per 4 lavoratori della Mondadori di Firenze che in tempi recentissimi hanno ricevuto complimenti formali dalla stessa azienda per il lavoro espletato dal capoluogo toscano, che poi è l’identico lavoro che andranno a fare a Segrate”. Ha continuato la Cgil in comunicato.

“SLC CGIL e le RSU hanno da sempre richiesto il mantenimento di tutti i posti di lavoro e/o la ricollocazione su Firenze che, come dimostrano i fatti, possono lavorare su procedure amministrative e contabili, ed in team, anche da Firenze, ma abbiamo trovato un muro di gomma. Con l’aggravante che per la Mondadori il Lavoro 4.0 conferma percorsi misteriosi e pericolosi: si tratta di licenziamenti camuffati da trasferimenti, poiché è del tutto ovvio che non è affatto facile trasferirsi a 50 anni da Firenze a Segrate”.

“Oggi è sciopero tutta la giornata (adesione al 100%): ribadiamo con forza che la Mondadori dovrà chiarire fino in fondo cosa pensa della nuova frontiera dell’industria e del Lavoro 4.0. Per la CGIL in questi percorsi l’innovazione tecnologica deve tradursi in progresso anche per i lavoratori e le lavoratrici, altrimenti parlare di smart-working e telelavoro ai tavoli e nei convegni rischia di diventare solo una telenovela. Nella mattina di oggi, in concomitanza della giornata di sciopero, lavoratori e lavoratrici, insieme alle RSU e alla SLC CGIL, hanno realizzato un presidio davanti alla sede Mondadori di Firenze in via Lambruschini”.