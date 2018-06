Presidente Ucoii su musulmani: “necessario recuperare la normalità del dialogo”

Lo ha detto il presidente dell’Ucoii e imam di Firenze Izzedin Elzir, intervenendo oggi alla presentazione della grande mostra sull’arte islamica organizzata ad Uffizi, Museo del Bargello e biblioteca nazionale.

“Bisogna recuperare la normalità del dialogo: oggi troppo spesso la comunità islamica viene trattata in modo ‘speciale’, e non intendo speciale in senso positivo, ma in un modo che ci fa tornare indietro a 70, 80 anni fa, quando certo si può dire che in Europa gli islamici non fossero trattati affatto bene”. Ha continuato il presidente dell’ Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii).

“Questa esposizione – ha aggiunto Elzir – racconta i musulmani non come fanno alcuni, cioè come caricatura di un blocco unico, ma come una realtà variegata, in dialogo e scambio con l’Occidente. Ed è proprio con lo scambio e il dialogo che, anche in momenti storici dove regna la paura, si porta avanti la civiltà”.

Alla presentazione ha preso parte anche l’ambasciatore dell’Algeria in Italia Abdelhamid Senouci Bereksi, che ha osservato come la mostra “costituisca proprio un atto di coraggio, contro la paura, una dichiarazione di amicizia tra popoli e culture: in un momento come l’attuale, è un gesto davvero importante”.

Quanto allo stesso direttore degli Uffizi Schmidt, ha definito la mostra “una testimonianza contro l’isolazionismo culturale: di fatto non ci sarebbe stata nessuna Firenze culla del Rinascimento, senza il recupero di scienze, arti e cultura operato nei secoli precedenti dai grandi popoli islamici”.