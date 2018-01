Prato: stasera Palazzo Pretorio aperto fino alle 22.30

Venerdì 5 gennaio, il Museo del Palazzo Pretorio rimarrà straordinariamente aperto fino alle 22.30 e nel pomeriggio lo spettacolo di teatro per i più piccoli, mentre sabato 6 gennaio si terrà il concerto dell’Epifania con il coro delle voci bianche della scuola Verdi.

L’arte abbraccia il teatro e la musica e anima il lungo fine settimana di festa del Museo di Palazzo Pretorio. In programma ci sono spettacoli per i più piccoli, le visite guidate alla mostra temporanea, il coro della scuola di musica Verdi e, come ogni primo venerdì del mese in occasione della mostra Legati da una Cintola, il 5 gennaio l’orario di apertura sarà straordinariamente prolungato fino alle 22.30 (la biglietteria chiuderà alle 22), questa volta con una speciale opportunità per i non residenti che potranno usufruire della stessa riduzione riservata ai pratesi.

Per i più piccoli l’attesa dell’arrivo della Befana regala venerdì 5 gennaio alle 16 “Check-In”, uno spettacolo teatrale sul tema del viaggio e con riferimenti al Medioevo con Chiara Luccianti e Francesca Campigli. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è pensato in particolare per la fascia d’età 5/11 anni. Le due attrici accompagneranno i bambini in un viaggio nel tempo con suggestioni visive, contributi sonori e narrazioni.

Sabato 6 gennaio, sempre alle ore 16, con Musica al Museo Palazzo Pretorio ospiterà il coro di voci bianche della Scuola di Musica “G. Verdi”. I giovanissimi allievi, diretti da Rossella Targetti e accompagnati al pianoforte da Massimiliano Calderai, eseguiranno in lingua originale brani intonati alle festività natalizie e composizioni tratte dai repertori di diversi paesi. Frutto di un progetto nato alcuni anni fa, il coro della Scuola di musica Verdi si è formato con l’obiettivo di far apprendere ai ragazzi l’arte e la gioia del cantare assieme. Nonostante la loro giovane età i ragazzi hanno già partecipato a produzioni musicali nell’ambito delle stagioni della Camerata Strumentale e si sono esibiti in concerti all’estero, presentando un programma che spazia dalla tradizione colta a quella popolare. Il biglietto di ingresso comprende anche la visita alla mostra Legati da una Cintola.

Infine sabato 6 e domenica 7 gennaio, alle ore 17, sono in programma le speciali visite guidate a cura di CoopCulture che accompagneranno i visitatori alla scoperta di dettagli, storie e suggestioni di Legati da una Cintola.