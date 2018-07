Prato: fabbrica di capi contraffatti

La guardia di finanza scopre a Prato una fabbrica di merce falsa. Sequestrati 800 capi d’abbigliamento contraffatti.

Scoperta dalla guardia di finanza a Prato un sito produttivo, individuato nel distretto produttivo pratese denominato “Macrolotto”, di Pronto Moda che, a seguito di una perquisizione eseguita al suo interno, è stato costretto ad interrompere la catena di produzione in atto da parte degli operai presenti (risultati essere regolarmente assunti), intenti a confezionare capi di abbigliamento, imitanti per trama, materie prime usate, disegno e colori, una famosa e nota griffe di Alta Moda. Circa 800 gli articoli e gli accessori sequestrati, tutti destinati al mercato del falso.

Scattata per il titolare una segnalazione all’autorità giudiziaria. In corso da parte delle fiamme gialle lo sviluppo e analisi della documentazione rinvenuta, accertamenti necessari sotto il profilo di polizia economico-finanziaria.

E’ indubbio che le cause che favoriscono la proliferazione della contraffazione sono ai più ormai note: lo sviluppo delle reti di scambio delle merci e delle tecnologie, l’esistenza di apparati normativi di contrasto disomogenei a livello internazionale, ma soprattutto la persistenza di una forte domanda di prodotti “irregolari”.

Un’azione ferma e determinata quella che le fiamme gialle del Comando Provinciale di Prato portano costantemente avanti per la tutela del mercato dei beni e servizi, assicurando non solo la tutela dei marchi e del made in Italy, ma anche e soprattutto assicurando la costante vigilanza a presidio della imprenditoria sana.

Proprio sulla base di tali cognizioni e consapevole del ruolo attribuito dal Legislatore che il Corpo, con determinazione, da tempo ha posto, il contrasto a questo diffuso fenomeno di illegalità, tra le proprie priorità operative, soprattutto in quei distretti produttivi ove il fenomeno è maggiormente radicato, come a Prato.

L’obiettivo non è solo di intercettare le partite di prodotti illegali, ma anche e soprattutto di disarticolare alla radice le filiere del falso e della sicurezza dei prodotti in commercio.