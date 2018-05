Prato Comics + Play 2018: fumetto, gioco e scienza di frontiera nel 200esimo compleanno di Frankenstein”

La sesta edizione della fiera pratese dedicata al fumetto al gioco e all’intrattenimento arriva il 19 e 20 maggio 2018 a Officina Giovani e celebra il sottile confine tra genio e follia, nell’anniversario del Frankenstein di Mary Shelley.

Ospiti del mondo del fumetto e del gioco, ludoteca, tornei, video games e retrogaming, mostre e conferenze, cosplayers, area kids, spazio per case editrici e associazioni, autoproduzioni di fumetto e gioco, stand espositivi. Tutto questo e molto altro tornerà ad animare gli spazi dei Cantieri Culturali ex macelli (Officina Giovani) a Prato per la sesta edizione del Prato Comics + Play, sabato 19 e domenica 20 maggio 2018.

Il tema: la scienza “di frontiera”

Il tema di quest’anno non mancherà di incuriosire: esiste un confine tra genio e follia? Esiste il progresso senza azzardo? Un dubbio che da sempre attraversa le menti di inventori e scienziati, caratterizza indimenticabili personaggi letterari, dall’horror alla fantascienza, e anima le gesta di eroi della cultura più popolare. Ciò che li accomuna una vera ossessione: la natura della vita.

E allora come farsi sfuggire l’occasione di celebrare il bicentenario del Prometeo Moderno il Frankenstein di Mary Shelley, dato alle stampe per la prima volta nel 1818? La sesta edizione del Prato Comics + Play giocherà attorno a questo tema cercando di divertire ma anche approfondire, far conoscere i mille aspetti del gioco e del fumetto nelle loro caratterizzazioni, peculiarità e applicazioni. Un evento per appassionati, per semplici curiosi ma anche per i più piccoli e le loro famiglie che in fiera troveranno un’area dedicata.

Artisti e ospiti del mondo del fumetto e del gioco

Tanti gli ospiti del mondo del fumetto mainstream e indipendente e del gioco, dal talentuoso creatore della locandina di quest’anno Francesco Ausonia Ciampi, a Marco Mastrazzo astro nascente autodidatta del mondo dell’illustrazione, già artista Bonelli per numerose copertine di Dylan Dog, Franco Brambilla devoto alla fantascienza, fin dal 2000 uno dei copertinisti principali delle collane Urania e Urania Collezione per Mondadori. E poi il collettivo Mammaiuto, l’irriverente autore di Ravioli Uestern Pierz e molti altri. Per la sezione Play saranno con noi, tra gli altri, Sir Chester Cobblepot marchio internazionale di produzione di giochi da tavolo con creatività tutta italiana.

Spazio in fiera anche alle case editrici indipendenti e per le autoproduzioni di fumetto e narrativa di fantascienza. Tanti gli artisti che si fermeranno nella Galleria Pro per raccontare e mostrare il loro lavoro.

Editori, associazioni e collettivi presenti:

Dentibl Tunu Kleiner Flug, DoubleShot, Fumo di China, Slowcomix, Tatai Lab, Amianto Comics, Bad Moon Rising Production, Mammaiuto, Electric Sheep Comics.

Artisti e autori ospiti:

Francesco Biagini, Luca Panciroli, Marco Russo, Davide Zannoni, Roy & Vyles, Daniele Statella, Ausonia, Andrea Tentori Montalto, Gionata Brandolin, Francesca Carità Marco Rocchi, Franco Brambilla, Marco Mastrazzo, Daniele Caluri, Emiliano Pagani, Bruno Cannucciari, Lucio Parrillo, Pierz, Riccardo Pieruccini, Antonio Federico, Lorenzo Nicoletta, Carla Cohen, Gianluca Pagliarani, Alan D’Amico, Giovanni Barbieri, Alessio Rosati, Francesca Mengozzi, Giovanni Marcora, Francesco Barbieri, Dany Orizio, Domenico Martino, Antonio Bonanno, Checco Frongia, Lorenzo La Neve, Morgana Zinanni, Silvia Rizzo, Martina Bolognini, Livia De Simone, Daniele Procacci.

Due giorni per giocare

Al Prato Comics + Play sarà attiva per due giorni una ludoteca centrale con tante specialità diverse: giochi da tavolo, card games, giochi di ruolo e miniature. Spazio anche agli appassionati di video games che troveranno una fornita area retrogame, dedicata ai giochi storici e alle consolle vintage in collaborazione con Retronerds. Non mancheranno tornei, uno spazio dedicato ai giochi autoprodotti (anche prototipi), una Escape Room a tema “La fuga di Prometeo” (a cura di Cerebroom), gioco di ruolo e gioco di ruolo dal vivo.

Anche quest’anno Prato Comics + Play dedica uno spazio ai più piccoli che in fiera troveranno gli operatori de “Le Mura di Avalon” pronti a farli divertire con tanti e interessanti giochi di ogni tipo: dai Sabbiarelli agli origami in carta alle immancabili costruzioni per le diverse età. Quest’anno in Area kids anche tre artiste specializzate in illustrazioni per l’infanzia che riserveranno delle sorprese.

Come da tradizione a chiudere al due giorni di Prato Comics + Play sarà la gara Cosplay organizzata da Azione Cosplay Prato in collaborazione con Ata Cosplay.

Altri ospiti: Gabriele Mari, Giacomo Santopietro, Miriam Mosca, Alessandro Bragalini, Lotrek (Alexandros Tzimeros), Luca Buzzi, Valentina Hernandez.

Mostre, conferenze e incontri

Frank Espinosa, fumettista e animatore americano, collaboratore di Warner Bros e Disney, sarin mostra al Cassero di Prato con il progetto Frankenstein, tavole illustrate inedite dell’omonimo libro edito nel 2015 da ZumZumBooks e in Italia da Kleiner Flug, che rilegge il capolavoro di fantascienza della Shelley. Gli spazi del Cassero ospiteranno, dal 3 al 21 maggio, anche la mostra Fleuves il percorso dell’acqua nella cultura umana” raccolta di illustrazioni realizzate da Matteo Berton per l’omonimo libro per ragazzi che racconta la storia di diciassette fiumi e della loro importanza culturale nello sviluppo delle vicine civiltà. La mostra in collaborazione con il Festival Mediterraneo Downtown. Presso lo Spazio Espositivo Valentini saranno in mostra dal 13 al 23 maggio opere dell’autore della locandina di quest’anno, Ausonia.

Le sale di Officina Giovani faranno invece da sfondo alle immagini del progetto Uforoblog di Francesco Vieri, action figures dei più noti personaggi dei cartoons giapponesi collocati in spazi reali e fotografati, senza finzioni, senza fotomontaggi, ma utilizzando soltanto la luce e la prospettiva.

Nella due giorni di fiera, potrete inoltre ammirare anche le opere di Franco Brambilla, copertinista di Urania ed una mostra fotografica organizzata dall’Evangelion Italian Fan.

Eventi speciali

Quest’anno Prato Comics + Play gioca d’anticipo, con una preview venerdì 18 maggio a Officina WeMeet, lo spazio di incontro nella piazza centrale del centro commerciale Parco Prato. Per tutto il pomeriggio il team di Prato Comics + Play coinvolgeri presenti in sessioni di vari giochi in scatola, per tutti i gusti ludici dei partecipanti. Lo spazio sarallestito con tavoli e sedute, chiunque potrfermarsi per giocare una partita o anche solo per curiosit Torna poi il concorso Prato + Paint dedicato ai pittori di miniature. I lavori dei partecipanti saranno esposti in attesa della premiazione. Al Comics di quest’anno c’anche il Cardistry l’arte di saper maneggiare le carte da gioco con movenze spettacolari dette 吐ioriture Tre spettacoli al giorno con professionisti di questa disciplina che daranno anche consigli e suggerimenti per iniziare a cimentarsi nelle manipolazioni pisemplici.

Prato Comics + Play un evento a cura di Associazione PiPrato, con il contributo di Comune di Prato e Officina Giovani Cantieri Culturali. Ingresso in fiera: 5 euro ridotto 4 euro

INFO