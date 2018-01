Potere al Popolo presenta candidati elezioni 4 marzo

🔈Firenze, presentati i nomi e le biografie delle candidate e dei candidati, nei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato, di Potere al Popolo.

Potere al popolo è un progetto, promosso da un’aggregazione di forze di estrema sinistra che hanno messo a disposizione le proprie strutture ed i propri militanti, per arrivare ma anche andare oltre il voto del 4 marzo.

“Siamo alternativi al centro destra e al centro sinistra, ma anche rispetto ai loro satelliti del M5S e “Liberi e Uguali”. In caso di elezione non ci alleeremo con nessuno”, queste le premesse che arrivano dai candidati di Potere al Popolo.

Questo è quanto si legge nel comunicato di presentazione del nuovo soggetto politico: “Potere al Popolo non è un cartello elettorale di sigle di sinistra, una specie di piccolo Brancaccio. Le organizzazioni politiche aderenti hanno infatti messo a disposizione le proprie strutture e i propri militanti per un progetto che vuole andare oltre il 4 marzo. Potere al Popolo è infatti partito dall’appello di un centro sociale napoletano, l’ex Opg Je so pazzo, con l’obiettivo di ricostruire un soggetto politico che rappresenti i precari, i lavoratori, i disoccupati, i poveri, i pensionati, i giovani di questo paese (e le loro corrispondenti femminili), insomma, la grande maggioranza di questo paese. E’ nato con l’idea di attivare intorno a un progetto politico unico tutti quei comitati, associazioni, sindacati, organizzazioni di base e mutualistiche che in questi anni hanno resistito all’individualizzazione, al peggioramento delle condizioni di vita e ad una narrazione incentrata sul paese risentito e avvilito. Le 150 assemblee territoriali, molto partecipate, le modalità di scelta e i profili dei candidati, stanno a dimostrare la possibilità di crescita e la novità del processo”.

Per quanto riguarda la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, gli attivisti di Potere al Popolo organizzeranno: “Dibattiti e momenti di incontro all’interno delle case del popolo e degli spazi sociali, oltre ai classici banchini per strada e agli speakeraggi con le trombe. Pensiamo che si debba riattivare la tradizionale organizzazione delle classi popolari fiorentine che il vecchio Pci aveva saputo cogliere e valorizzare. La raccolta partirà verosimilmente da mercoledì, una volta pronti i moduli”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato la candidata al Senato, collegio nominale Toscana 1, Miriam Amato e la candidata alla Camera collegio plurinominale Toscana 3, Ilaria Mugnai: