Portoferraio: carenza vigili, sindaco si mette a dirigere il traffico

Il sindaco di Portoferraio (Livorno) Mario Ferrari, questa mattina è sceso in strada per dirigere il traffico nella città da lui amministrata. Motivo, l’organico della polizia municipale ridotto all’osso.

Il primo cittadino forte della sua qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, si è dotato di pettorina catarifrangente e di paletta segnaletica ed è andato personalmente, insieme al comandante della polizia municipale, a dirigere il traffico nella centrale via Carducci, all’attraversamento pedonale delle scuole all’uscita dei ragazzi.

“La mia non è una protesta nei confronti di nessuno, né un’azione dimostrativa con secondi scopi – ha precisato Ferrari -, ho soltanto la necessità di evidenziare nella maniera più forte possibile la grave situazione in cui si trova il corpo di polizia municipale del comune di Portoferraio a causa della impossibilità non solo di assumere personale, ma anche soltanto di prorogare le assunzioni a tempo determinato che dovevano garantire, oltre al servizio d’istituto, la sicurezza pubblica nel periodo elettorale e, in prospettiva, quella dei nostri ospiti turistici già dalle prossime festività pasquali”.

Nei giorni scorsi, si legge in una nota, il sindaco Ferrari aveva emesso un’ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla proroga dei contatti scaduti di tre vigili stagionali; nonostante vi fosse adeguata copertura finanziaria e la possibilità di rientrare nei limiti temporali di attivazione dei contratti stagionali, l’ordinanza è stata cassata dalla prefettura di Livorno che ne ha disposto l’annullamento.

L’azione di oggi non resterà sporadica: nei prossimi giorni, anche alla luce degli allerta meteo già emessi e comunque in caso di ulteriori necessità, sindaco ed assessori si alterneranno a fianco della residua polizia municipale a dirigere il traffico ed a presidiare le situazioni in cui si presenti necessità d’intervento sul territorio comunale.