Pontedera: rubata aureola del Patrono in Duomo

Furto sacrilego nel Duomo di Pontedera (Pisa) dove è stata rubata l’aureola di San Faustino e una statuina da un tabernacolo.

L’episodio risale ad alcuni giorni fa, ma la notizia è stata diffusa oggi. Don Piero Dini, proposto di Pontedera, ha commentato il furto affermando che “chi si è introdotto in chiesa non ha commesso soltanto un furto e un atto sacrilego, ma ha anche violato il simbolo di una città intera”.

L’urna di San Faustino si trova nel Duomo davanti all’altare della Vergine di Pompei. Le spoglie mortali di San Faustino, estratte dal cimitero romano di San Ciriaco, nel 1660 furono assegnate dal prefetto del Sacrario Apostolico alla compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco di Pontedera. La domenica 8 agosto 1660, raccontano le cronache dell’epoca, centinaia di “incappati” delle confraternite, insieme ad un enorme folle di fedeli, portò in processione la cassa delle reliquie arrivata da Roma la sera precedente. In ricordo di quell’evento la festa del santo fu fissata alla prima domenica di agosto. Il 28 maggio 1801 il popolo e il clero di Pontedera, con il consenso dell’arcivescovo di Pisa Angelo, Franceschi, elessero San Faustino patrono della città. Dal 1968 la sua festa è stata trasferita al secondo giovedì del mese di ottobre, su iniziativa di don Vasco Bertelli, allora appena nominato proposto di Pontedera, perché, per via delle ferie estive, era poco festeggiata.