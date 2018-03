Pontassieve: caos e code per svendita borse Gherardini

La coda, che è arrivata ad essere lunga qualche centinaio di metri, si è formata all’ingresso di una vecchia sede della griffe a Pontassieve. Le persone, arrivate anche da fuori regione, si erano messe in fila fin dalle prime ore del mattino

Accorse alcune migliaia di persone, con code anche di quattro ore: alla fine

sono dovuti intervenire pure i carabinieri e la polizia municipale per evitare che la situazione potesse degenerare e per gestire la viabilità. E’ accaduto ieri a Pontassieve

(Firenze), per il primo giorno di vendita a prezzi scontatissimi di borse ed accessori del marchio Gherardini, collegato al fallimento della Braccialini spa che deteneva il marchio.

Nell’annuncio pubblicato sul sito dell’Istituto vendite giudiziarie Isveg, concessionario ministeriale per il tribunale di Firenze, Prato e Pistoia, si leggeva di prezzi ridotti al 50

all’80%.

Le svendite, come annunciato, proseguiranno il 26, 27, 28 marzo e ancora il 4, 6, 7 aprile: non è da escludere che si cambi la modalità di accesso allo stabilimento. La vendita

straordinaria è stata organizzata per far sì che i curatori fallimentari possano recuperare denaro contante per i creditori.