Polizia ferma camionista ubriaco, 21mila euro multa e ritiro patente 

La polizia stradale ha fermato questo pomeriggio l’autista di un tir che sbandava visibilmente sull’ A1, andando a zig zag tra una corsia e l’altra. All’uomo, ubriaco, è stata ritirata la patente e il Tir è stato sequestrato.

Ricordiamo un episodio simile avvenuto l’ anno scorso:

Sull’autostrada A1, in provincia di Firenze, un tir procedeva a zig zag in direzione Sud, passando continuamente da una corsia di marcia all’altra. La polizia stradale, avvisata da alcuni automobilisti impauriti, intercettò il mezzo e lo bloccò dopo un inseguimento di circa 20 chilometri. L’autista, un uomo originario dell’Ucraina, ubriaco, fu denunciato per guida in stato di ebbrezza e anche per lui scattò il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.

La vettura della polizia si posizionò al centro della carreggiata, dietro al tir, in modo da impedire agli altri veicoli di sorpassare. Nonostante le segnalazioni degli agenti, l’autista del tir proseguì la sua corsa per circa 20 chilometri, fino a che la stradale non riuscì a costringerlo ad accostare. L’uomo era così ubriaco da non riuscire a soffiare nel palloncino dell’alcol test, aveva difficoltà anche a scendere dal mezzo. Trovarono nell’abitacolo, numerose bottiglie di vino vuote.