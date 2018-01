Venezia, storico teatro occupato dai cittadini(per evitare ennesimo ristorante) – Mario Santi

La Regione Veneto ha deciso di vendere l’Antico teatro dell’Anatomia Vida – uno stabile che risale al XVII secolo, che da cent’anni è vincolato dalla Soprintendenza – dopo aver valutato di non procedere con un progetto archivistico museale che l’avrebbe mantenuto aperto alla città. Quando la trattativa si è conclusa, a fine settembre, con l’aggiudicazione a un imprenditore che opera nel settore della ristorazione, la comunità locale l’ha «riaperto all’uso pubblico» con un atto di disobbedienza civile: approfittando di un sopralluogo dei tecnici regionali che stavano verificando lo stato dell’immobile prima della consegna all’aggiudicatario, semplici cittadini si sono introdotti nello stabile e non se ne sono più andati. Tra gli occupanti liberi professionisti, insegnanti, studenti e casalinghe. Tutti decisi a non farsi sottrarre l’ennesimo edificio pubblico a favore dell’invasione turistica.