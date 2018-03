Una Manifestazione per il CPA

Si è svolta nel quartiere di Gavinana a Firenze una manifestazione da parte degli attivisti e simpatizzanti del Cpa per dire no ad ogni ipotesi di sgombero. Il Sindaco Nardella parla di questione di ordine pubblico, mentre l’on. Toccafondi – dopo il voto in Consiglio comunale – ha posto la questione in Parlamento. La polemica dopo la presenza al Cpa della ex Br Barbara Balzerani nel giorno dell’anniversario del sequestro Moro e della morte degli uomini della scorta.