Un anno fa “la purga” degli omosessuali in Cecenia. Yuri Guaiana

Le vicende degli omosessuali in Cecenia nelle parole del presidente dell’associazione radicale Certi diritti. Un anno dopo – denunciano le associazioni per i diritti umani – ancora niente giustizia per le vittime.