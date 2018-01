Tu es libre: la libertà, dal punto di vista dell’ISIS

Sappiamo accettare una libertà per cui la vita non è necessariamente un valore? Una libertà che uccide? Tu es libre significa: tu sei libero. Ma se sei libero dovresti riuscire ad accettare la libertà dell’altro. In ogni caso.

Tu es libre, testo finalista al premio Riccione per il teatro 2017, sarà al Teatro Cantiere Florida venerdì e sabato alle 21. Intervista con l’autrice (ed attrice) Francesca Garolla