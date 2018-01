Trasporto malati:per la Uil Careggi pensiona gli autisti – Cristina Ghini

I 19 autisti dell’ospedale Careggi, dopo che si sono impegnati in progetti per la gestione del trasporto malati e del servizio navetta (eccellenza durata solo tre anni), si trovano oggi a non sapere quale sarà il loro futuro lavorativo in favore di sempre più servizi che si trasformano in appalti privati. La domanda che si pone la Uil Fpl Careggi e di quanto questa insensata gestione oltre ad infrangere la dignità dei lavoratori porti ad un risparmio effettivo oppure come già stiamo osservando si continuerà a perseguire una falsa riga di spending Review”. Parla l’esponente della Uil Fpl di Careggi.