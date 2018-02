Testamento Biologico,Come fare? – Federico Gianassi

Podcast 00:00 / 00:05:11 1X

L’Assessore all’Anagrafe del Comune di Firenze interviene sull’applicazione della legge sul testamento biologico. Da questa settimana infatti la legge sul biotestamento potrà iniziare a produrre i suoi effetti. Ma per ora, tra i Comuni, regna l’incertezza. Non tutte le amministrazioni toscane sono pronte ad accogliere le richieste dei cittadini che già nei prossimi giorni potrebbero presentarsi agli sportelli per consegnare la Dat, la disposizione anticipata di trattamento che dà la possibilità di scegliere in anticipo i trattamenti sanitari a cui acconsentire o no se ci dovesse trovare in uno stato di incapacità mentale. Il Comune di Firenze ha però varato una delibera. In cosa consiste e cosa prevede?