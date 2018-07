Test in inglese per medicina ed odontoiatria. Sara Piccolo

Università, la nuova sfida per entrare a Medicina e

Odontoiatria parla inglese. Guida a test e modalità di accesso alle facoltà a numero chiuso. In aumento i posti disponibili per gli aspiranti camici bianchi in Italia, soprattutto se disponibili a trasferirsi. Giovedì 5 luglio al Fuligno incontro informativo per studenti e genitori a cura di Logical Education. Parla la Fondatrice dell’Associazione Logical Education.