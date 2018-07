Task Force contro la mosca olearia. Ritano Baragli

Olivi toscani costantemente monitorati contro la mosca olearia. Una task force di esperti dell’Assoprol – Olivicoltori associati Firenze e Prato controlla periodicamente le piante per

programmare eventuali trattamenti e debellare sul nascere gli attacchi. Sono 18 i punti di raccolta dati distribuiti su tutto

il territorio, con controlli che seguono una cadenza settimanale. “Fino ad ora non abbiamo rilevato situazioni che possano

destare preoccupazione – spiega il presidente Assoprol, Ritano Baragli – I controlli stabiliscono il livello degli attacchi e

consigliamo un trattamento solo se la soglia supera il 10%. Attualmente, soprattutto sulla costa dove la mosca tende ad

essere più prolifica, gli attacchi sono tra il 5 e il 7%. Un livello che non crea allarme, a patto che le temperature si

mantengano sopra i 30 gradi”.