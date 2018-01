Soli Mai.Cercasi volontari per anziani

Podcast 00:00 / 00:04:31 1X

Da un anno 43 persone anziane di Firenze non sono più sole, grazie ai volontari di “Solimai”.Luigi Paccosi illustra Il progetto nato nel 2016 da una collaborazione tra diverse associazioni di volontariato del territorio, con l’obiettivo di costruire una vera e propria rete di protezione contro la solitudine. Oggi a Firenze sono 30mila gli over 65 soli e 15 mila le persone oltre gli 80 anni che hanno difficoltà ad uscire autonomamente e vivono in condizioni di solitudine e emarginazione. Grazie al progetto “Soli mai”, 45 persone hanno scelto di diventare volontari regalando il loro tempo e la loro compagnia, per un totale di 4.446 ore.