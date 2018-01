Sesto Fiorentino.Dopo gli elogi del Guardian le iniziative contro la Moschea – Lorenzo Falchi

Podcast 00:00 / 00:08:23 1X

Il Comune di Sesto Fiorentino è finito sull’autorevole quotidiano The Guardian come esempio virtuoso nella gestione dei migranti. In contemporanea si svolge sul territorio il consueto uso elettorale della questione della moschea. Dai manifesti all’annuncio da parte delle forze di opposizione di destra di provare a lavorare per arrivare ad referendum popolare sul tema. Parla il Sindaco di Sesto Fiorentino