Sessanta anni di Testimonianze. Severino Saccardi

Il prossimo 21 MARZO (primo giorno di Primavera), a F irenze, presso la sede di “Testimonianze”, alle Murate (ingresso da via Ghibellina 2-6), dalle 17.00 in poi, si svolgerà la FESTA DEL SESSANTESIMO della rivista e del TESSERAMENTO AMICI e SOCI di “Testimonianze”. Molti, gli ospiti; tra gli altri, Vannino Chiti, il vicesindaco di Firenze Cristina Giachi, Die Ndyae ( della Giunta Comunale di Scandicci e della comunità senegalese), Valdo Spini, il giornalista Mario Lancisi, poeti come Sauro Albisani e Mariella Bettarini, Rosalba de Filippis, Evaristo Seghetta, Roberto Mosi, il regista Giancarlo Cauteruccio e il sindaco di Barberino Val d’Elsa Giacomo Trentanovi, Mattia Poggi e Daniele Pasquini oltre ai musicisti Stefano Corsi dei Whisky Trail e Paolo Di Iorio.