Senegalesi fiorentini (dopo la morte di Idy Diene). Dario Nardella

Podcast 00:00 / 00:04:05 1X

Una settimana che Firenze non dimenticherà. Un uomo esce in strada con un pistola carica e uccide ancora un senegalese. Eppure la città non si spaventa. E poi resta sgomenta per la morte improvvisa del giovane capitano della Fiorentina Astori. Funerali memorabili, come la domenica allo stadio. Grande tributo ad un uomo, non al calciatore e basta. E poi 10mila persone per Idy, per dire che Firenze, nonostante tutto, vuole continuare ad essere una città civile e umana. Parla il Sindaco.