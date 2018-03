Senegalesi fiorentini (dopo la morte di Idy Diene). Mario Macchia

Podcast 00:00 / 00:06:23 1X

Dall’ospedale fiorentino di Careggi un sostegno al Senegal. E’ partito alla volta della città di Thies un container carico di aiuti sanitari (due ecografi, tre frigo-farmaci, bilance di precisione, strumentario medico chirurgico, medicinali, disinfettanti, un’ambulanza, vestiario sanitario, prodotti per l’igiene ospedaliera), ma anche vestiti, giocattoli e articoli di cancelleria destinati ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale cittadino. “I giocattoli, donati dai dipendenti di Careggi, garantiranno l’apertura della prima ludoteca ospedaliera in Senegal – spiega Mario Macchia, referente aziendale per la cooperazione sanitaria internazionale – Grazie a finanziamenti regionali, il materiale spedito sarà in parte destinato al filone lotta alla mortalità materno infantile, un’altra parte servirà per l’attivazione presso la farmacia dell’Ospedale di Thies di un piccolo laboratorio per la produzione di medicinali. A febbraio è venuto a Firenze un tecnico della farmacia di Thies per uno stage di 15 giorni di formazione e addestramento”. Parla il Referente aziendale per la Cooperazione Sanitaria Internazionale AOU CAREGGI Firenze Sviluppo e sostegno alle iniziative umanitarie ed ai progetti aziendali di cooperazione internazionale approvati e finanziati dalla Regione Toscana, prevalentemente in Africa.