San Giminiano.Notti Lecente 2018. Martina Marolda

Podcast 00:00 / 00:03:38 1X

Sabato 30 Giugno San Gimignano sarà attraversata dalla scia luminosa di

Nottilucente, il festival di San Gimignano che negli anni scorsi ha ospitato tanti artisti e migliaia di persone. Danzatori,

scrittori, poeti, musicisti, artisti nazionali e internazionali, saranno i protagonisti di una notte magica, ricca di spettacoli,

concerti, incontri, mostre e intallazioni. Una notte dedicata alla cultura, alla musica, all’arte e al divertimento per

rivalutare la bellezza del paesaggio, per scoprire scorci sconosciuti, per assaporare gli ottimi prodotti del nostro territorio

con lo spirito della condivisione e della partecipazione.