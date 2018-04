San Gimignano. La ferita delle mura crollate. Giacomo Bassi

Il giorno dopo il crollo, la ferita lungo le mura medievali del borgo toscano appare in tutta la sua profondità. Il sindaco Giacomo Bassi chiede così aiuto, “non solo per San Gimignano ma per tutto il patrimonio”, a istituzioni pubbliche e privati: “Serve un piano nazionale di messa in sicurezza, come per le calamità naturali, la cui rendicontazione sia esclusa dal patto di stabilità”.