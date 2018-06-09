Ritmo Radio Show del 9 giugno 2018

Puntata incentrata su una selezione preparata dal boss Matteo Pzzo Chelini in occasione della mostra “Profondità” al Cantiere San Bernardo a Pisa tra elettronica, dub, jazz, post-punk-disco!
POPULOUS – CLAP LIKE BREEZE (MORR MUSIC)
BICHI – IN THE PARALLAX OF YOUR GAZE (HOBBY INDUSTRIES)
VONDELPARK – HYPBONE (R&S)
MODESELEKTOR – FAKE EMOTION (DABRYE REMIX)
ILL SUONO – MADNESS (SOUP-DISK)
CALIBAN – DIGITAL REGGAE (MUSIC FROM MEMORY)
PATRICK COWLEY – ONE HOT AFTERNOON (DARK ENTRIES)
STROMBA – FEED HER PROCEDURE (FAT CAT)
YASUAKI SHIMIZU – YUME DEWA (BETTER DAYS)
THE LOUNGE LIZARDS – DO THE WRONG THING (EDITION EG)
ESG – TINY STICKS (SOUL JAZZ)
LIQUID LIQUID – OPTIMO (MO’ WAX)
DINOSAUR L – GO BANG! (WALTER GIBBONS REMIX) (DEMON)
MAX GRAEF – DRUMS OF DEATH (TARTELET)
RAPTURE – HOUSE OF JEALOUS LOVERS (MORGAN GEIST REMIX) (DFA)
RHYTHM & SOUND – LET WE GO (VILLALOBOS REMIX) (BURIAL MIX)
SCOTT GROOVES – THE SAUCE (NATURAL MIDI)
GALADROP – YOU AND I (GOLF CHANNEL)
MOGGI – TARANTELLACCIA (WRWTFWW)
ABYSSY – SOLENOID (NEW INTERPLANETARY MELODIES)
CHEVRON – PRE-OP 808 (BALKAN VINYL)
DMX CREW – BLACK POPPY (HYPERCOLOUR)
CASSIUS SELECT – SCREWFACE (HYPERCOLOUR)
WEN – TIME II THINK (BIG DADA)
KEVIN MURNING – MODE’S ARP (QUIT SAFARI)
EBO TAYLOR – MUMUDEY MUMUDEY (NATURBOY FLAKO REMIX) (MR BONGO)
Commenta la notizia