    Ritmo Radio Show del 9 giugno 2018

    Ritmo Radio Show del 9 giugno 2018
    Podcast

     
     
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    Puntata incentrata su una selezione preparata dal boss Matteo Pzzo Chelini in occasione della mostra “Profondità” al Cantiere San Bernardo a Pisa tra elettronica, dub, jazz, post-punk-disco!

    POPULOUS – CLAP LIKE BREEZE (MORR MUSIC)
    BICHI – IN THE PARALLAX OF YOUR GAZE (HOBBY INDUSTRIES)
    VONDELPARK – HYPBONE (R&S)
    MODESELEKTOR – FAKE EMOTION (DABRYE REMIX)
    ILL SUONO – MADNESS (SOUP-DISK)
    CALIBAN – DIGITAL REGGAE (MUSIC FROM MEMORY)
    PATRICK COWLEY – ONE HOT AFTERNOON (DARK ENTRIES)
    STROMBA – FEED HER PROCEDURE (FAT CAT)
    YASUAKI SHIMIZU – YUME DEWA (BETTER DAYS)
    THE LOUNGE LIZARDS – DO THE WRONG THING (EDITION EG)
    ESG – TINY STICKS (SOUL JAZZ)
    LIQUID LIQUID – OPTIMO (MO’ WAX)
    DINOSAUR L – GO BANG! (WALTER GIBBONS REMIX) (DEMON)
    MAX GRAEF – DRUMS OF DEATH (TARTELET)
    RAPTURE – HOUSE OF JEALOUS LOVERS (MORGAN GEIST REMIX) (DFA)
    RHYTHM & SOUND – LET WE GO (VILLALOBOS REMIX) (BURIAL MIX)
    SCOTT GROOVES – THE SAUCE (NATURAL MIDI)
    GALADROP – YOU AND I (GOLF CHANNEL)
    MOGGI – TARANTELLACCIA (WRWTFWW)
    ABYSSY – SOLENOID (NEW INTERPLANETARY MELODIES)
    CHEVRON – PRE-OP 808 (BALKAN VINYL)
    DMX CREW – BLACK POPPY (HYPERCOLOUR)
    CASSIUS SELECT – SCREWFACE (HYPERCOLOUR)
    WEN – TIME II THINK (BIG DADA)
    KEVIN MURNING – MODE’S ARP (QUIT SAFARI)
    EBO TAYLOR – MUMUDEY MUMUDEY (NATURBOY FLAKO REMIX) (MR BONGO)
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