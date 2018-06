Ritmo Radio Show del 9 giugno 2018

Puntata incentrata su una selezione preparata dal boss Matteo Pzzo Chelini in occasione della mostra “Profondità” al Cantiere San Bernardo a Pisa tra elettronica, dub, jazz, post-punk-disco!

POPULOUS – CLAP LIKE BREEZE (MORR MUSIC)

BICHI – IN THE PARALLAX OF YOUR GAZE (HOBBY INDUSTRIES)

VONDELPARK – HYPBONE (R&S)

MODESELEKTOR – FAKE EMOTION (DABRYE REMIX)

ILL SUONO – MADNESS (SOUP-DISK)

CALIBAN – DIGITAL REGGAE (MUSIC FROM MEMORY)

PATRICK COWLEY – ONE HOT AFTERNOON (DARK ENTRIES)

STROMBA – FEED HER PROCEDURE (FAT CAT)

YASUAKI SHIMIZU – YUME DEWA (BETTER DAYS)

THE LOUNGE LIZARDS – DO THE WRONG THING (EDITION EG)

ESG – TINY STICKS (SOUL JAZZ)

LIQUID LIQUID – OPTIMO (MO’ WAX)

DINOSAUR L – GO BANG! (WALTER GIBBONS REMIX) (DEMON)

MAX GRAEF – DRUMS OF DEATH (TARTELET)

RAPTURE – HOUSE OF JEALOUS LOVERS (MORGAN GEIST REMIX) (DFA)

RHYTHM & SOUND – LET WE GO (VILLALOBOS REMIX) (BURIAL MIX)

SCOTT GROOVES – THE SAUCE (NATURAL MIDI)

GALADROP – YOU AND I (GOLF CHANNEL)

MOGGI – TARANTELLACCIA (WRWTFWW)

ABYSSY – SOLENOID (NEW INTERPLANETARY MELODIES)

CHEVRON – PRE-OP 808 (BALKAN VINYL)

DMX CREW – BLACK POPPY (HYPERCOLOUR)

CASSIUS SELECT – SCREWFACE (HYPERCOLOUR)

WEN – TIME II THINK (BIG DADA)

KEVIN MURNING – MODE’S ARP (QUIT SAFARI)

EBO TAYLOR – MUMUDEY MUMUDEY (NATURBOY FLAKO REMIX) (MR BONGO)