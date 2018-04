Ritmo Radio Show del 7 aprile 2018

Podcast 00:00 / 01:33:18 1X

Dj Darius da P.U.M. Collective protagonista del mixtape questa settimana, 45 minuti tra electro e techno senza compromessi con il suono di Detroit a segnare la via.

Prima del mix tante news e anteprime come il nuovo album di Ebo Taylor per Mr.Bongo, quello del Toshio Matsuura Group per Brownswood, passando per i nuovi ep di Proc Friskal per Hyperdub, di Ross From Friends per Brainfeeder, di Quiroga per la sua Really Swing e molto altro ancora.