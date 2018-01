Ritmo Radio Show del 6 gennaio 2018

Prima puntata dell’anno del Ritmo Radio Show, ma ancora bilanci del 2017 a tener banco. Si parla infatti di ristampe, le 15 migliori dell’anno passato, almeno per noi, raccolte in un mixtape ad hoc.

Non solo di ristampe si parla, ma anche di alcune importanti novità 2018 che presentiamo in anteprima in questa puntata (buttate un occhio alla tracklist).

JONO MCCLEERY – HALO (forthcoming COUNTER)

RAMU – DON’T SLEEP (forthcoming HONEY GLAZED RECORDS)

*******************

BEST REPRESS OF 2017 mixtape

HIROSHI YOSHIMURA – CLOUDS (EMPIRE OF SIGNS)

MIDORI TAKADA – CATASTROPHE (WRWTFWWR)

JON HASSEL – COURAGE (GLITTERBEAT)

JAN JELINEK – DRIFT (FAITICHE)

MAX CILLA – LA FLUTE DES MORNES (SOFA RECORDS/LE DISQUES BONGO JOE)

HERMETO PASCOAL – MAVUMVAVUMPEFOCO (FAR OUT)

JOHN & ALICE COLTRANE – THE SUN (SUPERIOR VIADUCT)

ALESSANDRO ALESSANDRONI – AFRO VODOO (FOUR FLIES)

PATRICK COWLEY – THE RUNNER (DARK ENTRIES)

CALIBAN – SUPERNATURAL MAGIC (MUSIC FROM MEMORY)

TOMORROW’S PEOPLE – OPEN SOUL (MELODIES INTERNATIONAL)

FUNKADELIC – MUSIC 4 MY MOTHER (UNDERGROUND RESISTANCE REMIX) (WESTBOUND)

METRO AREA – MIURA (ENVIRON)

THE NEON JUDGEMENT – FASHION PARTY (DARK ENTRIES)

THE OTHER PEOPLE PLACE – LET ME BE ME (WARP)

*******************

COEO – NEVER GOING HOME (forthcoming SLAM CITY JAMS)

DOPPELATE – FOUR FEET UP THE STAIRS (forthcoming SLAM CITY JAMS)

OSAGE – I FOUND YOU (forthcoming BASTARD JAZZ)

JOE CLASSEUL FEAT. DAYME AROCENA (forthcoming BROWNSWOOD)

AD BOURKE & ROTLA – RAW (RON TRENT REMIX) (forthcoming FAR OUT)

BIG MIZ – CALL DA COPS (forthcoming DIXON AVENUE BASEMENT JAMS)

STE – POEM 87 (forthcoming STE)

RAAM – 7 (SKUDGE REMIX) (forthcoming RAAM)

CHIMPO – DIDDIEDODAT (GHOST REMIX) (forthcoming PRETTY WEIRD)