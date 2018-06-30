    Ritmo Radio Show del 30 giugno 2018

    Ritmo Radio Show del 30 giugno 2018

     
     
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    Ultimo appuntamento stagionale con il Ritmo Radio Show e Matteo “Pzzo” Chelini alle prese con i pezzi migliori (fino ad adesso) per quanto riguarda il 2018, sempre e solo rigorosamente in the mix senza distinzione di genere o bpm.

    Ritmo vi augura di passare una felice estate e vi dà appuntamento a settembre!
    TRACKLIST BEST OF 2018 (SO FAR)

    PROPHET – INSANITY (STONES THROW)

    IDRIS ACKAMOOR & THE PYRAMIDS – MESSAGE TO MY PEOPLE (STRUT)
    SEAN KHAN FEAT. HERMETO PASCOAL – WALTZ FOR HERMETO PASCOAL (FAR OUT)
    JIMI TENOR – TROPICAL EEL (PHILOPHON)
    ONYX COLLECTIVE – FDR DRIVE (BIG DADA)
    QUIROGA – CUPS AND BALL (REALLY SWING)
    STRING THEORY – DIRTY HIGH (RHYTHM SECTION)
    KAMAAL WILLIAMS – BROKEN THEME (BLACK FOCUS)
    DJ ROU & LITE ORCHESTRA – 123 (SEB WILDBLOOD REMIX) (COGNITIVA)
    MARCELLO NAPOLETANO PRESENTS ANTHONY PARASAULA – CRUMARJAY (ROOT UNDERGROUND)
    ROSS FROM FRIENDS – JOHN CAGE (BRAINFEEDER)
    SHAKARCHI & STRANEUS – MARCY SON WHAT (STUDIO BARNHUS)
    NICO FIDENCO – COME BACK! (FOUR FLIES)
    AD BOURKE & ROTLA – RAW (RON TRENT REMIX) (FAR OUT)
    RICO HERRERA – CUT 02 (MISTERIO MAN) (MEDICINE)
    DANVERS – MASON (WOT NOT)
    TOSHIO MATSUURA GROUP – L.M. II (BROWNSWOOD)
    PROC FISKAL – DISH WASHING (HYPERDUB)
    JD REID – I REALLY HOPE
    KEVIN MURNING – MODE’S ARP (QUIT SAFARI)
    EBO TAYLOR – MUMUDEY MUMUDEY (NATUREBOY FLAKO REMIX) (MR. BONGO)
    DJ KHALAB – ZAIRE (MEDLAR REMIX) (ON THE CORNER)
    DEREK CARR – ATHENIA (CRAIGIE KNOWES)

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