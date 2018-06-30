Ritmo Radio Show del 30 giugno 2018

Ultimo appuntamento stagionale con il Ritmo Radio Show e Matteo “Pzzo” Chelini alle prese con i pezzi migliori (fino ad adesso) per quanto riguarda il 2018, sempre e solo rigorosamente in the mix senza distinzione di genere o bpm.
Ritmo vi augura di passare una felice estate e vi dà appuntamento a settembre!
TRACKLIST BEST OF 2018 (SO FAR)
PROPHET – INSANITY (STONES THROW)
IDRIS ACKAMOOR & THE PYRAMIDS – MESSAGE TO MY PEOPLE (STRUT)
SEAN KHAN FEAT. HERMETO PASCOAL – WALTZ FOR HERMETO PASCOAL (FAR OUT)
JIMI TENOR – TROPICAL EEL (PHILOPHON)
ONYX COLLECTIVE – FDR DRIVE (BIG DADA)
QUIROGA – CUPS AND BALL (REALLY SWING)
STRING THEORY – DIRTY HIGH (RHYTHM SECTION)
KAMAAL WILLIAMS – BROKEN THEME (BLACK FOCUS)
DJ ROU & LITE ORCHESTRA – 123 (SEB WILDBLOOD REMIX) (COGNITIVA)
DJ ROU & LITE ORCHESTRA – 123 (SEB WILDBLOOD REMIX) (COGNITIVA)
MARCELLO NAPOLETANO PRESENTS ANTHONY PARASAULA – CRUMARJAY (ROOT UNDERGROUND)
ROSS FROM FRIENDS – JOHN CAGE (BRAINFEEDER)
SHAKARCHI & STRANEUS – MARCY SON WHAT (STUDIO BARNHUS)
NICO FIDENCO – COME BACK! (FOUR FLIES)
AD BOURKE & ROTLA – RAW (RON TRENT REMIX) (FAR OUT)
RICO HERRERA – CUT 02 (MISTERIO MAN) (MEDICINE)
DANVERS – MASON (WOT NOT)
TOSHIO MATSUURA GROUP – L.M. II (BROWNSWOOD)
PROC FISKAL – DISH WASHING (HYPERDUB)
JD REID – I REALLY HOPE
KEVIN MURNING – MODE’S ARP (QUIT SAFARI)
EBO TAYLOR – MUMUDEY MUMUDEY (NATUREBOY FLAKO REMIX) (MR. BONGO)
DJ KHALAB – ZAIRE (MEDLAR REMIX) (ON THE CORNER)
DEREK CARR – ATHENIA (CRAIGIE KNOWES)
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