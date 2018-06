Ritmo Radio Show del 30 giugno 2018 00:00 / 01:26:19 1X

Ultimo appuntamento stagionale con il Ritmo Radio Show e Matteo “Pzzo” Chelini alle prese con i pezzi migliori (fino ad adesso) per quanto riguarda il 2018, sempre e solo rigorosamente in the mix senza distinzione di genere o bpm.

Ritmo vi augura di passare una felice estate e vi dà appuntamento a settembre!

TRACKLIST BEST OF 2018 (SO FAR) PROPHET – INSANITY (STONES THROW)

IDRIS ACKAMOOR & THE PYRAMIDS – MESSAGE TO MY PEOPLE (STRUT)

SEAN KHAN FEAT. HERMETO PASCOAL – WALTZ FOR HERMETO PASCOAL (FAR OUT)

JIMI TENOR – TROPICAL EEL (PHILOPHON)

ONYX COLLECTIVE – FDR DRIVE (BIG DADA)

QUIROGA – CUPS AND BALL (REALLY SWING)

STRING THEORY – DIRTY HIGH (RHYTHM SECTION)

KAMAAL WILLIAMS – BROKEN THEME (BLACK FOCUS)

DJ ROU & LITE ORCHESTRA – 123 (SEB WILDBLOOD REMIX) (COGNITIVA)

MARCELLO NAPOLETANO PRESENTS ANTHONY PARASAULA – CRUMARJAY (ROOT UNDERGROUND)

ROSS FROM FRIENDS – JOHN CAGE (BRAINFEEDER)

SHAKARCHI & STRANEUS – MARCY SON WHAT (STUDIO BARNHUS)

NICO FIDENCO – COME BACK! (FOUR FLIES)

AD BOURKE & ROTLA – RAW (RON TRENT REMIX) (FAR OUT)

RICO HERRERA – CUT 02 (MISTERIO MAN) (MEDICINE)

DANVERS – MASON (WOT NOT)

TOSHIO MATSUURA GROUP – L.M. II (BROWNSWOOD)

PROC FISKAL – DISH WASHING (HYPERDUB)

JD REID – I REALLY HOPE

KEVIN MURNING – MODE’S ARP (QUIT SAFARI)

EBO TAYLOR – MUMUDEY MUMUDEY (NATUREBOY FLAKO REMIX) (MR. BONGO)

DJ KHALAB – ZAIRE (MEDLAR REMIX) (ON THE CORNER)

DEREK CARR – ATHENIA (CRAIGIE KNOWES)