Ritmo Radio Show del 3 marzo 2018

Chris Zag torna nella casa del RITMO dopo l’ottimo mixtape della scorsa stagione, e lo fa con una selezione (divisa in due parti, la seconda la ascolteremo la prossima settimana) a base di sperimentazioni ritmiche in salsa world. Prima e dopo il mix di Chris tante novità e anteprime come quelle di Nathan Fake e Peggy Gou per Ninja Tune, JD Reid, Orlando, Dj Rou & Lite Orkestra per Cognitiva, JL, Proc Fiskal per Proc Fiskal, Far Out Monster Orchestra e molto altro…