Ritmo Radio Show del 20 gennaio 2018

Prima e dopo il mixtape tante news e anteprime come il nuovo disco dei Calibro35 in uscita il 2 febbraio per Record Kicks, il nuovo singolo di Kyle Hall per Detroit Underground, la nuova sorpresa di casa Brownswood Skinny Pelembe e molto altro, il tutto sempre rigorosamente mixato!

Tracklist della puntata:

BROKEN TRAINSIENT – SMILE (forthcoming STAY TRUE SOUNDS)

EZRA COLLECTIVE – PURE SHADE (forthcoming BROWNSWOOD)

CALIBRO35 – PRAGMA (forthcoming RECORD KICKS)

SKINNY PELEMBE – I’LL BE ON YOUR MIND (forthcoming BROWNSWOOD)

YOUNG FATHERS – IN MY VIEW (forthcoming NINJA TUNE)

JD. REID – JUST KNOW (GRAVY BABY)

SMBD – SATURN NITE (forthcoming LO REC)

