Ritmo Radio Show del 17 marzo 2018

Podcast 00:00 / 01:32:15 1X

Torna Joppa in the mix per la residenza mensile targata Martini&Jopparelli all’interno del Ritmo Radio Show. Mix ispirato alla serata IBWT (In Bass We Trust) che Joppa porta avanti da anni insieme al socio Baro, selezione 100% vinile che definirei roots dubstep in chiave jazz…qualità come sempre!

Nel resto della puntata novità e anteprime importanti da Brainfeeder (Ross From Friends), Ninja Tune (Bicep con Four Tet remix), Stones Throw (Stimulator Jones), Mello Music (MC Paul Barman), Technicolour (Project Pablo), Hypercolour (Alphonse), Roots Underground (Anthony Parasuala), Wot Not (Charo), Squareglass (Athlete Whippet).

TRACKLIST:

CHARO – THE HURT (forthcoming WOT NOT)

MC PAUL BARMAN – ECHO CHAMBER (MELLO MUSIC)

STIMULATOR JONES – SOON NEVER COMES (STONES THROW)

DICKY TRISCO – O CAO ENGARAFFADO (BAREFOOT BEATS)

DADPNTS – STRANGERS (SUPREMEWAX)

ROSS FROM FRIENDS – JOHN CAGE (forthcoming BRAINFEEDER)

****************************

JOPPA (M&J) in the mix

****************************

PROJECT PABLO – LESS AND LESS (forthcoming TECHNICOLOUR)

BICEP – OPAL (FOUR TET REMIX) (forthcoming NINJA TUNE)

ALPHONSE – BETTER WEATHER (ABYSS REMIX) (forthcoming HYPERCOLOUR)

ANTHONY PARASAULA – CRUMARJAY (forthcoming ROOTS UNDERGROUND)

ATHLETE WHIPPET – HANDS ONLY (MAX GRAEF REMIX) (forthcoming SQUAREGLASS)