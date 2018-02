Ritmo Radio Show del 17 febbraio 2018

SVNTY nella casa del RITMO questa settimana con una selezione mixata di altissimo livello! Deep house, l’Africa e i Caraibi, echi techno e disco a chiudere il cerchio per un mixtape da ascoltare in loop nelle prossime settimane…well done Salva.

Prima e dopo il mix di SVNTY novità e anteprime da Far Out, Brainfeeder, Brownswood, Hypercolour, Beat Machine, All-City e molto altro.

THUNDERCAT, OG RON & THE CHOPSTARS – WALK ON BY (FEAT. KENDRICK LAMAR CHOP NOT SLOP REMIX) (forthcoming BRAINFEEDER)

VICTOR ASSIS BRASIL – GINGER BREAD BOY (FAR OUT)

TOSHIO MATSUURA GROUP – KITTY BEY (BROWNSWOOD)

SVNTY in the mix

RUFF STUFF – KISS OF DEATH (forthcoming BERLIN BASS COLLECTIVE)

ESS-O-ESS – TAKE YOU TO A SECRET PLACE (forthcoming NOT AN ANIMAL RECORDS)

PONTY MYTHON – PINK TANGO (forthcoming HYPERCOLOUR)

KWAKE BASS – MARBLE RUIN (DEM1NS)

SOREAB – BIFLE (forthcoming BEAT MACHINE)

THUNDERCAT, OG RON & THE CHOPSTARS – FRIEND ZONE (CHOP NOT SLOP REMIX) (forthcoming BRAINFEEDER)