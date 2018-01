Ritmo Radio Show del 13 gennaio 2018

Podcast 00:00 / 01:29:23 1X

Guido Sonato (metà esatta del dj-duo Drunkdrivers fresco fresco di uscita su Pusic Records in combutta con DirtyElements) in the mix questa settimana con una sapiente selezione mixata tra disco, house, robe africane e ricercatezze nostrane (ma ci troverete molto di più).

Nel resto della puntata news e anteprime come il nuovo attesissimo album di Sly & Robbie con Dubmatix in uscita a brevissimo, il singolo di AD Bourke & Rotla che anticipa il nuovo album per Far Out, un estratto dalla nuova compilation We Out Here in uscita a febbraio per Brownswood e molto altro.