Ritmo Radio Show del 10 marzo 2018

Podcast 00:00 / 01:31:40 1X

Puntata ricchissima di anteprime importanti, dal nuovo lavoro di Sean Khan in compagnia di Hermeto Pascoal (a maggio per Far Out) all’album del Toshio Matsuura Group (ad aprile per Brownswood), alle tre nuove release di Four Flies in uscita a fine marzo, solo per citare le prime che mio vengono in mente.

E poi la seconda parte del mixtape di Chris Zag, from Leghorn with a bag of strange rhythms 🙂