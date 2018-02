Ribolla, sindaco: la scuola è sicura, chiuderla è insensato

Podcast 00:00 / 00:07:50 1X

Il Tribunale di Grosseto ha emesso il ripristino del sequestro preventivo della scuola primaria e secondaria di primo grado di Ribolla disposto nell’aprile 2017 e successivamente revocato dallo stesso Tribunale di Grosseto in sede di Riesame. Il Comune di Roccastrada, annuncia il ricorso in Cassazione e, in attesa del sequestro cautelare disposto dal Pubblico Ministero, si prepara a eseguire la sentenza e a riorganizzare le attività didattiche e i servizi di mensa e trasporto scolastico.

L’intervista con il sindaco Francesco Limatola