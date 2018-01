Residenze d’artista – Teresa Megale

Per la prima volta in ambito universitario l’esperienza delle Residenze d’Artista, durante i quali significativi personaggi della cultura italiana metteranno a disposizione le loro conoscenze attraverso incontri pubblici di natura teorico-pratica. Il progetto, ideato e diretto da Teresa Megale, porterà a Prato artisti di primo ordine del panorama nazionale, ospitati in residenza ad Officina Giovani. Una piattaforma di approfondimento che mette in rete l’Università degli Studi di Firenze, e in particolare gli studenti del corso di laurea in Pro.Ge.A.S, il PIN – Polo Universitario Città di Prato e la Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio con il Comune di Prato. Ospiti: Antonio Rezza e Flavia Mastrella (il 15 e il 16 gennaio, il 7 e l’8 febbraio), Ruggero Cappuccio, Gabriele Frasca. Parla la delegata del Rettore Unifi alle attività spettacolari.