Reddito di cittadinanza:aumentano i beneficiari – Giacomo Martelli

Aumentano le famiglie povere che potranno accedere al reddito d’inclusione in Toscana. Dal primo luglio potranno fare richiesta dell’assegno di 5 mila euro l’anno circa una famiglia povera su due. E’ una stima dell’impatto che avranno le modifiche ai requisiti per il ReI, previste dalla legge di Bilancio. Sono stati cancellati infatti i vincoli per la richiesta legati alla condizione della famiglia (almeno un minore a carico, un figlio adulto disabile, una donna in stato di gravidanza e un over 55 disoccupato da almeno tre mesi), che limitavano l’accesso solo a un terzo delle famiglie toscane. Vengono dunque considerate soltanto le condizioni economiche del nucleo, come ad esempio un Isee inferiore a 6 mila euro l’anno. Parla il Presidente delle Acli toscane.