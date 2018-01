Radio Alz: PUNTATA 5 – Terapie non farmacologiche – la prevenzione

Ruolo della prevenzione: eliminare o controllare i fattori di negativi (fattori cardiovascolari, traumi, depressione, etc.) e promuovere i fattori protettivi (attività cognitiva, attività fisica aerobica, alimentazione corretta, etc.) non elimina ma riduce il rischio di sviluppo della malattia di Alzheimer.

Intervengono:

Valentina Nicoletti, neurologa

Simona Cintoli, psicologa

Conduce Eva Nuti, giornalista

