Radio Alz: PUNTATA 3 – I disturbi psicocomportamentali e modalità di gestione

Nella sintomatologia della malattia di Alzheimer possono comparire anche disturbi come ansia, depressione, irritabilità, deliri etc. che portano le persone ad assumere atteggiamenti spesso non comprensibili dai familiari o da chi gli sta intorno. Conoscere e riconoscere tali disturbi è il primo passo per gestirli in modo efficace.

Intervengono:

Andrea Vergallo, neurologo

Simona Cintoli, psicologa

Alba, familiare

Conduce Eva Nuti, giornalista

