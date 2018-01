Radio Alz: 1° puntata – La malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza: epidemiologia ed evoluzione nel tempo

Radio Alz è una radio dedicata alla Malattia di Alzheimer e alle altre forme di demenza. Prima esperienza di questo tipo in Italia dopo Usa e Spagna, Radio Alz si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, dare speranza, favorire la condivisione di esperienze, informare circa la Malattia di Alzheimer e la sua gestione con modalità e strumenti diversi e innovativi. Radio Alz: una voce che non ti dimentica è un progetto pilota co-finanziato da Fondazione Pisa e si articola in 10 puntate in cui neurologi, psicologi e altri professionisti insieme a familiari e pazienti parlano della malattia da diversi punti di vista, sotto la conduzione di una giornalista e conditi da simpatici sketch di attori pisani. Un piccolo segno per dare voce alle persone colpite dalla malattia di Alzheimer e ai loro caregivers, restituendo significato alle loro storie di vita e sostenendo la famiglia nel suo compito di cura.

1° puntata – La malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza: epidemiologia ed evoluzione nel tempo

Presentazione del progetto Radio Alz e dell’associazione AIMA. Le caratteristiche della malattia di Alzheimer, il suo esordio e il suo decorso.

Intervengono:

Gloria Tognoni, neurologo della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Grazia e Laura, familiari

Edoardo Biancalana, Andrea Console, Giulia Bargagna, attori

Conduce Eva Nuti, giornalista