Chi protegge i bambini sui(dai )Social? – Simone Cosimi

Podcast 00:00 / 00:06:53 1X

Firenze, giovedì 25 gennaio ore 18.00 Presso la Libreria IBS, Via de’ Cerretani, Simone Cosimi – Alberto Rossetti presentano “Nasci, cresci, posta. I social network sono pieni di bambini: chi li protegge? (Città Nuova). Simone Cosimi e Alberto Rossetti dialogano con Gabriela Jacomella, giornalista, fondatrice di Factcheckers. Una rassegna e al tempo stesso un’agile guida utile a capire, all’interno del mondo dei social network, alcuni nodi particolari tra cui, per esempio, le policy, cioè le regole, che sovrintendono la presenza dei bambini e degli adolescenti su Facebook, Twitter, Instagram e sugli altri social. Gli autori raccontano il processo di costruzione dell’identità nel mondo digitale contemporaneo, illustrando come i bambini e gli adolescenti utilizzino i social network per puntellare il proprio sviluppo e come queste piattaforme, certo ricche di opportunità, possano in realtà partorire effetti collaterali importanti: dal cyberbullismo all’ipersuggestione fino alla sovrapposizione assoluta fra dispositivo e social, strumento e social.