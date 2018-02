Prato.Che la piazza torni all’immaginario. Valerio Barberis

In occasione dei festeggiamenti del Capodanno cinese l’associazione Chì-na, circolo Curiel, Dryphoto arte contemporanea, lanciano una raccolta firme per salvare la Piazza dell’Immaginario. E in una lettera spiegano i motivi. «Il progetto Piazza dell’Immaginario è diventato una modalità di lavoro, simbolo della possibilità di rinascita del Macrolotto 0: dopo molti anni in città e fuori città si è parlato del quartiere non solamente per denunciarne le criticità e i problemi ma come un esempio virtuoso di cambiamento dal basso». Parla l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Prato.