Prato. I perche’ di un “no” alla pista di Peretola. Matteo Biffoni

Podcast 00:00 / 00:06:45 1X

“Un atto di protervia che ci impone come strada quella del ricorso al Tar; una scelta obbligata a causa delle relazioni non sempre improntate alla correttezza e trasparenza. Ribadiamo che lo sviluppo della Piana debba essere sostenibile, altrimenti non se ne fa di niente”. Queste le parole scritte nelle nota della maggioranza in consiglio comunale (Pd, LeU, Biffoni per Prato) in merito alla questione Aeroporto. “Questo attacco scomposto da parte delle categorie economiche e le considerazioni fuori luogo del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, tradiscono una debolezza politica e un’assenza di prospettiva nel valutare il rapporto costi/benefici per la collettività” spiegano i consiglieri.